Santa Corona, riparato il montalettighe del Padiglione Negri: ripristinata la piena funzionalità del reparto

Il funzionamento del montalettighe a servizio del Padiglione Negri dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, oggetto di un guasto verificatosi lo scorso 13 febbraio, è stato ripristinato nella mattina di lunedì 17 marzo. A darne notizia è l'Asl 2 savonese con una nota ufficiale.

"A seguito della riparazione del suddetto impianto, è stata ripristinata la piena funzionalità del reparto di degenza sito al 1° Piano del Padiglione Negri e dotato di 27 letti di degenza destinati a pazienti di area internistica, gastroenterologica e pneumologica - fanno sapere dall'azienda sanitaria - A partire dal pomeriggio odierno, presso il 3° Piano del Padiglione 17, sarà attiva la struttura di degenza destinata a pazienti di area internistica che gradualmente arriverà ad ospitare 26 ricoverati".

"Contestualmente, saranno progressivamente disattivati i posti letti aggiuntivi, attivati in emergenza presso l’Ospedale San Paolo di Savona e Santa Maria della Misericordia di Albenga per compensare la carenza di posti letto di area medica determinatasi a seguito del guasto dell’impianto in parola" concludono dall'Asl 2.