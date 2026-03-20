Savona, crolla un albero nell'oasi felina di Legino: "Dopo aver sollecitato senza ricevere risposta siamo sicuri che tutti abbiano la coscienza a posto?"

Crolla un albero nell'oasi Felina protetta "Felini Felici" di via Bonini a Legino e l'associazione lancia l'allarme puntando il dito contro il Comune.

"Siamo in emergenza. Ogni volta che fa brutto tempo dobbiamo sempre sperare che la struttura del gattile resti su. Già a gennaio 2025 ci eravamo mossi per tempo segnalando al Comune di Savona che le forti piogge avvenute in precedenza stavano causando lo slittamento del terreno, con potenziale pericolo caduta dei due alberi posti all’interno del perimetro del nostro gattile - puntualizzano all'oasi felina intitolata ad Andrea Delfino - L’email in questione non ha mai ricevuto risposta e nel frattempo a seguito del forte temporale di settimana scorsa un albero è caduto sradicandosi completamente".

La mail con la segnalazione e la richiesta di intervento per gli alberi pericolanti era stata inviata all'assessore ai lavori pubblici e all'ufficio ambiente comunale Lionello Parodi.

"Per fortuna non abbiamo avuto feriti (persone e animali) ma come provano le foto tutto questo si sarebbe potuto evitare. Tra l’altro noi ci eravamo già adoperati chiamando e pagando di tasca nostra un impresa di giardinaggio, che aveva potato e abbassato i tronchi in modo da metterli in sicurezza - precisano - In aggiunta a tutta questa situazione recentemente sono stati tolti i rovi che erano presenti nel terreno adiacente al nostro (sempre appartenente al Comune di Savona), che una volta tolti, anche dal nostro perimetro siamo rimasti senza staccionata, poiché erano l’unica cosa che tenesse ancora in piedi i pali di legno ormai marci. Per un periodo quindi siamo stati anche senza un parapetto di sicurezza e di conseguenza un elevato rischio caduta. Abbiamo risolto il problema costruendo una nuova staccionata sempre e solo con la forza lavoro di noi volontari.".

"Come detto questa volta siamo stati fortunati, ma se l’albero fosse caduto addosso a un volontario, a dei gatti o a delle strutture che li ospitano come sarebbe potuta finire? Dopo aver sollecitato per oltre un anno senza ricevere risposta siamo sicuri che tutti abbiano la coscienza a posto? Noi sì" concludono dall'associazione leginese.