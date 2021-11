Obbligo di mascherina all'aperto a Savona? Sindaco Russo: "Monitoriamo situazione contagi e ricoveri, pronti ad intervenire almeno negli eventi dove si crea assembramento"

"Auspichiamo prima di tutto in un intervento chiarificatore del Governo che ci dia un indicazione. Ma stiamo comunque monitorando la situazione dei contagi e dei ricoveri e siamo pronti nel caso per intervenire almeno nelle fiere o negli eventi dove si crea maggiore assembramento".

Il sindaco di Savona Marco Russo è intervenuto infatti in merito all'obbligatorietà delle mascherine all'aperto e per il momento non seguirà la linea dettata dal primo cittadino di Genova Marco Bucci il quale a breve potrebbe firmare un'ordinanza entro il fine settimana.

Nel savonese solo il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo ha optato, come già fatto negli ultimi mesi, alla proroga dell'obbligatorietà dei dispositivi di protezione individuale nelle strette vie del centro storico.

Nel comune capoluogo però lunedì 13 dicembre si svolgerà, dopo la cancellazione del 2020, la fiera di Santa Lucia e considerata il classico posizionamento in via Paleocapa con gli spazi che sono particolarmente ridotti, è molto probabile che venga emanata un'apposita ordinanza di obbligo della mascherina.

Esclusa invece dal sindaco la possibilità di contingentare l'area. "No al contingentamento, non sarebbe possibile" ha detto il primo cittadino savonese.