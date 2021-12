Finale, per gli oneri di urbanizzazione rateizzazione anche al di sotto dei 20mila euro

Approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Finale la mozione presentata dalla consigliere della Lega, Marinella Geremia, per modificare il testo di una delibera del 2015 in cui si era modificata l’ammissibilita delle rateizzazioni per gli oneri di urbanizzazione solo per importi superiori a 20 mila euro.

"Già all'epoca - spiega la proponente - avevo espresso la mia contrarietà per una scelta che secondo me andava a cozzare con le ultime leggi e misure per il rilancio del settore edilizio e la semplificazione di alcune norme che lo regolano".

"Ora che siamo nel mezzo di una pandemia la situazione è solo che peggiorata - sottolinea Geremia - 20mila euro è comunque una cifra alta soprattutto se non intesa per le nuove costruzioni ma per esempio per le ristrutturazioni o i cambi di destinazione d’uso, che sono la stragrande maggioranza degli interventi che vengono proposti nella nostra città. Per esempio un cambio di destinazione d’uso di un magazzino di 80 mq si parla di cifre intorno a 18/19 mila euro, quindi una cifra alta per poter mettere a rendita un immobile".

Una proposta, quella presentata dall'esponente del Carroccio, con una duplice funzionalità, non solo per il privato: "Inoltre non è da sottovalutare il fatto che poi, dopo certe trasformazioni, gli immobili rendono di più anche al Comune - continua - Quindi parecchie trasformazioni immobiliari sono lasciate sospese proprio per la difficoltà di pagare cifre di una certa consistenza che, ricordiamoci, poi vanno a sommarsi con i lavori, le parcelle dei tecnici e così via".