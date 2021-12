Pietra, rimandato l'appuntamento con il Confuoco e il 'Pietrese dell’anno'

"Anche a seguito dell’impossibilità, comunicataci nei giorni scorsi, di partecipazione degli alunni e degli insegnanti delle scuole, in via precauzionale e nel rispetto dei protocolli per il contenimento della diffusione del covid nelle scuole che ancora non consentono lo svolgimento in tutta tranquillità di manifestazioni pubbliche in luoghi chiusi, anche per l’anno 2021 la cerimonia del Confuoco (U Cunfögu) e l’assegnazione del premio 'Pietrese dell’anno' che, per tradizione, segnano la domenica prenatalizia pietrese, non avranno luogo" così il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

"Abbiamo scelto, molto a malincuore, di rimandare al prossimo anno questi due appuntamenti a tutti noi molto cari per tornare a festeggiarli di nuovo nel pieno del loro spirito corale di condivisione e partecipazione popolare, condizioni che purtroppo ancora una volta non sarebbe stato possibile soddisfare – continua il primo cittadino – Il Confuoco e il Pietrese dell’anno sono due appuntamenti molto attesi e carichi di significato, che traggono la loro essenza proprio dalla partecipazione dell’intera comunità, dai bambini, alle famiglie, agli anziani, in una festa veramente di popolo che coinvolge tutta la città e svolgerle in 'edizione limitata' snaturerebbe questo loro profondo contenuto civile e sociale".