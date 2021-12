Anpi Ceriale, Dino Morando sull’ospedale di Albenga: “Esprimiamo totale dissenso nei confronti di Toti, mentre ai sindaci impegnati nella causa va la nostra vicinanza”

“A nome dell’Anpi di Ceriale e come ex lavoratore della Sanità, vorrei esprimere profonda vicinanza ai sindaci del comprensorio ingauno, e in particolare modo al sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e al coordinatore dei consiglieri del comune di Albenga Giorgio Cangiano, per l’impegno che insieme stanno dimostrando nei confronti della difficilissima situazione di incertezza in cui versa, oramai da troppo tempo, l’ospedale Santa Maria di Misericordia”. Così Dino Morando, presidente Anpi di Ceriale, in merito alla mancata presenza del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti all’incontro della Commissione Sanità allargata ai sindaci del comprensorio ingauno.

Morando, precisando che le attività delle Anpi sono volte anche al sostegno ideale ed etico dei "valori di libertà e democrazia" alla base della Costituzione della Repubblica Italiana del 1948 nata dalla Resistenza, ha continuato: “Altresì, esprimiamo il nostro totale dissenso nei confronti del presidente Toti, che non si è presentato all’incontro tanto voluto da tutti lo scorso 3 dicembre. Pensiamo si tratti di un comportamento irrispettoso, in particolar modo nei confronti dei cittadini e dei bisogni che riguardano il diritto primario alla salute”.

“Ho lavorato per oltre 40 anni nella Salute Pubblica, prestavo servizio proprio presso l’ospedale di Albenga come tecnico in radiologia e infermiere. Da molto tempo questo ospedale versa in condizioni di forte criticità, con circa 60/80mila utenti nel territorio, che aumentano enormemente nei periodi di alta stagione turistica. L’ospedale va tutelato, insieme alla salute di tutti i cittadini. Siamo indignati e sconcertati per il comportamento di Toti”.