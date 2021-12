8 Modi per rimanere in Salute durante l'isolamento

Grazie alla pandemia in corso, è più importante che mai prendersi cura della propria salute, sia fisica che mentale. Tuttavia, con così tanti posti ancora sotto chiave, può essere difficile guardare ai metodi che usavamo prima della pandemia. Molti di noi hanno dovuto diventare un po' creativi quando si tratta di necessità di base come stare in salute. Ci sono molti modi per mantenersi in buona salute mentre la gente continua a osservare le misure di allontanamento sociale.

Qui ci sono alcuni consigli per la salute che puoi provare tu stesso per aiutarti a rimanere in forma mentre andiamo avanti.

1. RICORDATI DI MANGIARE BENE

Oltre a fare abbastanza esercizio, aiuta anche mangiare cibi sani per mantenere il corpo in forma. I cibi giusti aumentano i tempi di recupero e prevengono anche una vasta gamma di complicazioni di salute, tra cui diabete, obesità e malattie cardiovascolari, dice Sofia di Via di Salute. Mangiare sano ti aiuta anche a resistere all'ansia e alla depressione, permettendoti di mantenere la tua salute mentale.

Mantieni la tua dieta vicina a quella che mangiavi prima dell'isolamento. Per molte persone, è allettante raggiungere il cibo spazzatura ora che siamo in quarantena. I carboidrati complessi (che si trovano in frutta, verdura e cereali integrali) sono una buona base per rendere la vostra dieta più nutriente. Già che ci sei, aggiungi almeno 5 porzioni di frutta e verdura alla tua dieta per assicurarti di mangiare una vasta gamma di vitamine e minerali.

2. RIMANI IDRATATO

Un aspetto della vita sana che spesso viene trascurato è bere abbastanza acqua. In media, dovresti bere almeno 2,5 o 3,5 litri d'acqua ogni giorno per assicurarti che il tuo corpo funzioni correttamente. L'assunzione di acqua adeguata diventa ancora più importante quando si fa esercizio fisico. L'esercizio fisico fa sudare, ed è vitale sostituire i liquidi che si perdono.

Bere un'adeguata quantità d'acqua aiuta anche a concentrarsi, permettendoti di rimanere concentrato quando svolgi i tuoi compiti quotidiani. Oltre all'acqua, ci sono altre opzioni sane che possono mantenerti idratato.

3. MANTENERSI IN CONTATTO

La quarantena ha reso difficile incontrarsi liberamente con la famiglia e gli amici, ma grazie alla tecnologia, puoi ancora rimanere in contatto con i tuoi cari. Prova a prendere l'abitudine di controllare diverse persone durante la settimana. Pensatelo come qualcosa da aspettare con il passare del tempo, e qualcosa che vi mantenga sociali.

Ci sono anche una varietà di applicazioni che ti permettono di connetterti più strettamente delle video chiamate e della messaggistica istantanea. Prova a giocare a distanza; i giochi da tavolo sono una buona scelta, ma puoi anche optare per giochi più semplici come il trivia. Mantenere le connessioni con la tua cerchia sociale è un ottimo modo per prendersi cura della propria salute mentale. Lo stesso consiglio vale per quelli al di fuori di quella cerchia. Prova a raggiungere le persone più vulnerabili nel tuo quartiere (ad esempio gli anziani) per far sapere loro che ci sono altri che si preoccupano anche di loro.

4. FARE MOLTO ESERCIZIO FISICO

Per molti, un po' di esercizio fisico è parte integrante della routine quotidiana (soprattutto se lo si fa al mattino presto). Grazie alla pandemia, è diventato un po' più difficile fare molti di quegli esercizi di routine (ad esempio fare jogging fuori o sollevare pesi in palestra) a causa delle misure di allontanamento sociale e del rischio di infezione.

Cerca degli esercizi semplicemente energizzanti che puoi fare a casa (per esempio yoga e callistenia). Investire 30 minuti di esercizio ogni giorno è un ottimo modo per mantenersi in forma e attivi anche quando si è in auto-isolamento. Intrufolare un po' di esercizio nella tua routine quotidiana aiuta anche la tua salute mentale, riducendo lo stress e rendendo più facile dormire.

5. DORMIRE A SUFFICIENZA

Una buonanotte di sonno è uno dei modi più efficaci per rimanere in salute, fisicamente e mentalmente. Il sonno aiuta il tuo corpo a riposare e recuperare alla fine della giornata, permettendoti di rinfrescarti per il giorno successivo. Una cosa che rende più facile dormire è stabilire una routine di sonno. Andare a dormire a un'ora specifica condiziona la tua mente e il tuo corpo mentre regola il tuo ritmo circadiano. In questo modo, si ottiene la giusta quantità e qualità del sonno.

Assicurati di dormire 7 o 8 otto ore, che è la quantità ottimale di cui hai bisogno per rimanere in salute. Evita gli schermi (come il telefono o la TV) qualche ora prima di dormire. La luce blu che gli schermi emettono disturba il sonno; staccare la spina prima di andare a letto è un modo efficace per prepararsi a dormire.

6. PROVARE LA MEDITAZIONE

Eventi stressanti (come l'attuale pandemia) hanno spesso effetti negativi sulla nostra salute fisica e mentale. La meditazione è un modo eccellente per mantenere lo stress al minimo.

Controlla alcune applicazioni di meditazione che ti guidano attraverso le tecniche giuste per calmarti. Essere rinchiusi per lunghi periodi può farvi sentire ansiosi; avere qualche sbocco può andare un lungo cammino verso una quarantena più sopportabile. Per una maggiore efficacia, prova a meditare in un posto dove puoi prendere il sole, come un giardino o un balcone. Pensalo come un modo per assorbire un po' della tanto necessaria vitamina D mentre ti rilassi. La meditazione può anche migliorare la qualità del tuo sonno se lo fai prima di andare a letto.

7. MANTIENI PULITO IL TUO AMBIENTE

Oltre all'esercizio fisico regolare e alla buona alimentazione, mantenere la casa pulita e senza germi è un altro modo efficace per ridurre il rischio di malattie e mantenersi in salute. Assicurati di lavarti le mani regolarmente con acqua e sapone per almeno 20 secondi ogni volta. Lavarsi le mani non solo uccide i germi sulle tue mani, ma ti impedisce anche di diffonderli alle cose che tocchi.

Ricordati di coprire la bocca quando tossisci o starnutisci. Prendi l'abitudine di portare con te un fazzoletto o di indossare una maschera quando sei fuori. Già che ci sei, disinfetta regolarmente tutte le superfici che vedono un contatto regolare (es. maniglie delle porte, tastiere, telefoni e superfici dei tavoli) per assicurarti di non lasciare o raccogliere germi con le mani. Fai lo stesso con gli oggetti che porti dall'esterno. Questo include pacchetti e generi alimentari. Tieni questi oggetti in un'area specifica quando entri in casa per minimizzare l'esposizione.

La tua salute è più importante ora che mai. Permette al tuo corpo di essere meglio equipaggiato contro le malattie in modo da poter rimanere al sicuro durante la pandemia.