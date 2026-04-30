Le 10 migliori compagnie di spedizioni internazionali per eCommerce

L'espansione globale di un eCommerce si costruisce mattone dopo mattone, e uno dei pilastri più sottovalutati è proprio la logistica.

Scegliere il corriere sbagliato significa ritardi, clienti insoddisfatti e margini erosi. Scegliere quello giusto, invece, significa poter vendere ovunque nel mondo con la stessa tranquillità con cui si vende sotto casa.

In questa guida analizziamo le 10 migliori compagnie di spedizione internazionali per eCommerce, valutando copertura geografica, affidabilità operativa e capacità di scalare insieme al tuo business.

Perché le spedizioni internazionali fanno la differenza

Nel commercio digitale di oggi, un prodotto può partire da un magazzino di Brescia e arrivare a Tokyo in pochi giorni. Ma questo accade solo se dietro c'è una rete logistica all'altezza.

Investire nelle spedizioni internazionali permette di:

Raggiungere nuovi mercati senza aprire sedi fisiche all'estero

Aumentare il fatturato diversificando la base clienti

Costruire una reputazione del brand anche fuori dai confini nazionali

Ridurre la dipendenza da un singolo mercato, rendendo il business più resiliente

La logistica non è un costo da minimizzare: è una leva di crescita.

Come scegliere il corriere internazionale giusto per il tuo eCommerce

Non tutti i corrieri sono uguali, e non esiste una soluzione universale. Prima di firmare un contratto con un operatore, è importante valutare con attenzione:

Copertura geografica effettiva: un corriere può dichiarare presenza in 200 paesi, ma la qualità del servizio varia enormemente da zona a zona

Affidabilità nelle consegne: percentuali di puntualità, tasso di smarrimento e gestione dei danni

Costi per spedizioni cross-border: tariffe, supplementi e costi nascosti da leggere nel dettaglio

Gestione doganale: fondamentale per chi vende fuori dall'UE

Qualità del tracking: i clienti vogliono sapere dov'è il loro pacco in ogni momento

Scalabilità: il corriere deve crescere con te, non diventare un collo di bottiglia

Le 10 migliori compagnie di spedizione internazionale

1. DHL

DHL è il punto di riferimento mondiale per le spedizioni internazionali. Con una rete attiva in oltre 220 paesi e territori, offre uno dei servizi express più affidabili sul mercato, con una gestione doganale particolarmente curata che lo rende ideale per chi vende in più continenti contemporaneamente.

Per un eCommerce che punta alla crescita globale, DHL rappresenta spesso la prima scelta — a condizione di avere margini sufficienti per sostenerne i costi.

Punti di forza: copertura capillare, tracking in tempo reale, eccellente gestione doganale, elevata affidabilità operativa.

Limiti: tra i corrieri più costosi sul mercato.

2. UPS

UPS è il riferimento per le aziende strutturate che gestiscono volumi significativi di spedizioni B2B. Particolarmente forte nel mercato nordamericano e nelle rotte intercontinentali, garantisce precisione e puntualità anche su spedizioni complesse.

Punti di forza: servizio molto affidabile, ottima gestione dei grandi volumi, tracking preciso, ampia gamma di opzioni di consegna.

Limiti: costi nella fascia medio-alta.

3. FedEx

Quando la priorità è la velocità, FedEx è spesso la risposta. Leader nelle consegne express internazionali, è la scelta ideale per spedizioni urgenti, merci di alto valore o prodotti che richiedono una catena del freddo o trattamenti speciali.

Punti di forza: eccellenza nel segmento express, alta affidabilità, ottima gestione di spedizioni complesse o delicate.

Limiti: tariffe elevate, meno competitivo per spedizioni standard o volumi medi.

4. Spring GDS — la scelta strategica per l'eCommerce internazionale

Spring Global Delivery Solutions è il corriere pensato specificamente per chi fa eCommerce a livello internazionale. Parte del gruppo PostNL, Spring GDS si distingue da tutti gli altri player di questa lista per un motivo preciso: non è un corriere generalista che ha aggiunto un'opzione eCommerce al proprio catalogo — è una piattaforma nata e costruita attorno alle esigenze dei brand che vendono online in più mercati.

Questo si traduce in vantaggi concreti per chi gestisce volumi cross-border: ottimizzazione dei costi di spedizione internazionale, integrazione diretta con le principali piattaforme eCommerce tramite API, e una logistica per ecommerce pensata per scalare senza aumentare la complessità operativa.

Spring GDS è la soluzione di riferimento per i brand D2C — ovvero quelli che vendono direttamente al consumatore finale senza intermediari — che vogliono presidiare più mercati esteri con una struttura agile e controllata.

Punti di forza:

Specializzazione esclusiva nell'eCommerce internazionale e nelle spedizioni cross-border

Ottimizzazione strutturale dei costi per chi vende in più paesi

Integrazione API con le principali piattaforme eCommerce (Shopify, WooCommerce, Magento e altre)

Scalabilità reale per brand D2C in crescita

Visibilità completa sul tracking internazionale

Eccellente gestione dell'ultimo miglio affidata a partner locali esperti nei singoli mercati

Limiti: non è la scelta più adatta per spedizioni domestiche urgenti.

5. TNT Express

TNT Express, oggi parte dell'ecosistema FedEx, continua a operare come brand autonomo in molte regioni europee. Rappresenta un buon compromesso tra velocità e costo, ed è particolarmente utilizzato per spedizioni business in Europa continentale e in alcuni mercati selezionati.

Punti di forza: buon rapporto qualità/prezzo, consegne rapide nelle aree urbane, infrastruttura rafforzata dall'integrazione con FedEx.

Limiti: meno efficiente nelle zone rurali o periferiche.

6. BRT (Bartolini)

BRT Bartolini è uno dei corrieri di riferimento per gli eCommerce italiani. La sua rete capillare sul territorio nazionale, unita a prezzi competitivi, lo rende una scelta solida per chi spedisce prevalentemente in Italia o all'interno del mercato europeo.

Punti di forza: rete capillare in Italia, costi competitivi, buona integrazione con le principali piattaforme eCommerce.

Limiti: qualità del servizio variabile a seconda delle zone; meno strutturato per spedizioni extraeuropee.

7. Poste Italiane

Poste Italiane è l'operatore postale nazionale e copre l'intero territorio, comprese le zone difficilmente servite dai corrieri privati. È una soluzione adatta per spedizioni di piccolo formato con budget contenuto, ma non è competitiva quando velocità e tracciabilità sono prioritarie.

Punti di forza: copertura totale del territorio, costi contenuti, ideale per piccoli pacchi e zone periferiche.

Limiti: tempi di consegna mediamente più lunghi; tracking meno avanzato rispetto ai corrieri privati.

8. DHL Global Forwarding / Freight

Questa divisione di DHL è specializzata nel trasporto di merci su larga scala e nella gestione di supply chain complesse. Non è rivolta al piccolo eCommerce, ma è una risorsa preziosa per chi gestisce flussi logistici internazionali con volumi importanti, sia via aerea che marittima.

9. DB Schenker

DB Schenker è uno dei principali operatori logistici mondiali e offre soluzioni end-to-end che coprono trasporto aereo, marittimo e terrestre. È la scelta di riferimento per il B2B e la logistica industriale, con una presenza globale solida e consolidata.

Punti di forza: soluzioni complete per supply chain complesse, forte presenza internazionale, ottima gestione B2B.

Limiti: struttura pensata per grandi volumi — meno adatta al piccolo o medio eCommerce.

10. PostNL

PostNL è uno degli operatori logistici più importanti in Europa, con una specializzazione crescente nell'eCommerce internazionale. Grazie alla sua infrastruttura digitale e alla rete di partner nei principali mercati, è in grado di gestire spedizioni cross-border con buoni livelli di automazione e tracciabilità.

Punti di forza: forte orientamento all'eCommerce, rete internazionale consolidata, buon livello di automazione e tracking.

Limiti: la qualità finale dipende dalla solidità dei partner locali nei singoli mercati di destinazione.

Quale corriere scegliere per il tuo eCommerce?

Non esiste la risposta giusta per tutti. La scelta del corriere internazionale dipende da una combinazione di fattori: i mercati in cui vuoi vendere, i margini del tuo prodotto, la frequenza delle spedizioni e la tua strategia di crescita.

Detto questo, per la maggior parte degli eCommerce che puntano a scalare a livello internazionale, una combinazione strutturata funziona meglio di affidarsi a un unico operatore. Un esempio concreto e collaudato:

DHL per le spedizioni express e i mercati che richiedono la massima affidabilità

per le spedizioni express e i mercati che richiedono la massima affidabilità Spring GDS per ottimizzare i costi sulle rotte cross-border e gestire la logistica eCommerce in modo scalabile

per ottimizzare i costi sulle rotte cross-border e gestire la logistica eCommerce in modo scalabile UPS per i volumi B2B e le spedizioni verso il Nord America

Se stai costruendo o riorganizzando la logistica del tuo eCommerce internazionale, il punto di partenza è capire quali mercati vuoi presidiare — il corriere giusto segue quella strategia, non il contrario.













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