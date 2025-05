Da Pietra Ligure a Rai1: Mauro Pizzignach trionfa a "L’Eredità"

Per gli abitanti di Pietra Ligure c'era un volto familiare tra i concorrenti dell'ultima puntata de L’Eredità, il popolare quiz show di Rai1 condotto da Marco Liorni: il pietrese Mauro Pizzignach è stato infatti assoluto protagonista conquistando la vittoria finale e portando a casa ben 25 mila euro in gettoni d’oro.

Un gran bella soddisfazione per il 37enne, copywriter col sogno di diventare sceneggiatore di fumetti, il cui cognome rievoca nei pietresi la storica cartoleria in via Garibaldi, punto di riferimento per intere generazioni di cittadini, gestita dalla famiglia Pizzignach.