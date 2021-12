Finale, conclusi con successo i “Pomeriggi Musicali 2021”

Si sono appena conclusi i “Pomeriggi Musicali 2021” rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della città.

Dopo lo stop forzato causa Covid-19 avvenuto nel Marzo 2020, gli organizzatori sono riusciti a riprendere e concludere la rassegna con immensa soddisfazione: presso la sala delle Udienze dell’ex Tribunale di Finalborgo si è così potuto assistere ad un magnifico spettacolo del trio Calliope.

Si sono ascoltate musiche che hanno fatto la storia del grande cinema, con il pubblico rimasto sbalordito nello scoprire le pagine appassionanti di Michael Nyman (ancora non eseguito a Finale), le celebri colonne sonore di Ennio Morricone e Nino Rota, per non parlare delle commoventi melodie di Nicola Piovani e George Gershwin.

Pubblico ancora una volta entusiasta e ansioso di partecipare ai prossimi appuntamenti musicali. In questi mesi infatti l'organizzazione ha lavorato anche all’allestimento dei “Pomeriggi Musicali 2022”, che a inizio anno nuovo saranno presentati nel dettaglio: saranno 7 appuntamenti, dal 29 gennaio al 23 aprile, con tante novità, musica di ogni genere e alcuni special guests, augurandosi che non vi siano nuove chiusure.

"La Società dei Concerti di Finale Ligure ringrazia l’Assessorato alla Cultura della Città di Finale Ligure, l’Ufficio Turismo e il personale del Comune, i musicisti che partecipano alla stagione, Finalborgo.it, la Banca Fideuram, i Supermercati PAM, le Librerie Centofiori e Come un Romanzo, e tutte le attività che ci sostengono, l’Associazione Baba Jaga e il Teatro delle Udienze, lo staff dei volontari dell’associazione, il servizio fotografico Avilo di Roberto Oliva, tutti coloro che in vario modo hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e infine, ma non ultimo, il pubblico" fanno sapere dall'organizzazione.