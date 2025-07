A Finale Ligure torna "Riva Baciata", la rassegna che fonde teatro e musica dal vivo sulla spiaggia

Per il sesto anno consecutivo, "l'ora blu" sulla costa finalese torna ad essere palcoscenico della rassegna "Riva Baciata", organizzata ai Bagni Boncardo dall’associazione culturale InDialogo, col patrocinio del Comune di Finale Ligure e in partenariato con diverse realtà socio-culturali del territorio.

Da domenica 13 luglio, teatro e musica dal vivo si incontrano sulla riva della spiaggia di Finale Ligure con un primo appuntamento di presentazione del cartellone dell'edizione 2025, un evento ad ingresso libero con obbligo di consumazione presso la terrazza dello storico stabilimento balneare. La serata sarà impreziosita dalla fisarmonica del maestro Paolo Camporesi e dalla voce di Sara Zanobbio, che ci accompagneranno in un viaggio sonoro attraverso la storia di questo affascinante strumento.

È una collaborazione consolidata quella di Riva Baciata con il progetto Opera Education di AsLiCo (Teatro Sociale di Como) che per questa stagione offre ai più piccoli la visione di “Si gioca e si cresce! Storia di Gilda e Rigoletto” in programma giovedì 17 alle 9:45 e “1,2,3… Turandot!” in occasione del centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini, previsto non solo giovedì 24 alle 9:45 ma anche in appuntamento serale mercoledì 23 alle 20:45. Un’occasione speciale per avvicinare i bambini (e non solo) al mondo dell’opera, con adattamenti musicali e allestimenti che in maniera semplice e raffinata traducono grandi storie a piccoli spettatori.

Venerdì 18 luglio alle ore 20:45 l’intreccio tra musica e teatro prosegue nella suggestiva cornice in bilico tra spiaggia e mare con lo spettacolo “La balena bianca”. Davide Lorenzo Palla, accompagnato al pianoforte da Tiziano Cannas Aghedu, si tuffa nella rilettura di un testo non teatrale e caposaldo della letteratura moderna: Moby Dick di Herman Melville. Un viaggio di studio e ricerca per raccontare l’incontro con l’altro, con il diverso da sé, scoprire mondi sconosciuti e vivere avventure al limite dell’immaginazione, ma anche un modo per guardare in faccia le proprie paure ed ossessioni. Un racconto molto personale che intreccia la vita dell'artista alla lotta del capitano Achab per raggiungere la bianchezza della balena.

La rassegna si conclude venerdì 25 luglio alle ore 20:45 con l’ultimo appuntamento da gustare con i piedi nella sabbia. Con “Qualcosa che per comodità chiameremo amore” della compagnia Les Moustaches, Alberto Fumagalli e Antonio Muro ridisegnano l’importanza della parola Amore veicolandola in scritti crudi e musiche taglienti con l’utopico obiettivo di far breccia nel cuore di chi li ascolta, proprio come due Cupidi in cerca di riscatto.

Da non perdere, a ingresso libero, gli eventi speciali collaterali in collaborazione con Varigotti Insieme: lunedì 21 luglio ore 21.00 andrà in scena in piazza Libeccio “Frammenti dal mare”, uno spettacolo della compagnia giovani di Associazione InDialogo. Un naufragio fa da cornice e pretesto per esplorare le trame dei più famosi testi teatrali. Sarà il pubblico a sorteggiare quali, pescando bottiglie dal mare.

Giovedì 21 agosto, infine, alle ore 21.00 stessa location per “Queste donne hanno un piano”, ultima produzione di InDialogo con Sara Zanobbio e Paolo Camporesi.

Per informazioni ulteriori è possibile visitare il sito www.associazioneindialogo.com/rivabaciata o seguire le pagine social della rassegna, dov'è possibile trovare informazioni sulle prenotazioni.