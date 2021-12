Qualità della vita 2021, Savona guadagna posizioni e si piazza al 44° posto

Qualità della vita 2021 nelle province italiane. Come oramai da tradizione, torna l'indagine realizzata da "Il Sole 24 Ore".

Lo studio analizza 90 indicatori suddivisi in sei macro categorie tematiche: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e salute, giustizia e sicurezza e cultura e tempo libero. Per la prima volta è stato inserito l'indice di qualità della vita delle donne, che misura la geografia dei divari di genere.

Invece di prendere in esame i dati consolidati relativi ai 12 mesi precedenti, l'indagine, anche quest'anno, ha tenuto conto della presenza del Covid: ben 28 indicatori su 90 sono infatti riferiti all'anno 2021.

Per quanto riguarda la nostra provincia, Savona si è piazzata al 44° posto. Un balzo in avanti di quattro posizioni rispetto al 2020. Nel dettaglio: 46° per ricchezza e consumi; 66° qualità della vita; 97° demografia, società e salute; 13° ambiente e servizi; 79° giustizia e sicurezza; 2° cultura e tempo libero; 4° qualità vita delle donne).

Le altre province liguri? 26° Genova (-7), 42° La Spezia (+3) e 77° Imperia (+4). Il primato nazionale è andato a Trieste (+4). Completano il podio Milano (+10) e Trento (risultato invariato rispetto all'anno scorso).