Cambiare Euro in Criptovalute: come si fa

Le criptovalute sono le protagoniste della finanza di nuova generazione e sono sempre di più le persone che stanno investendo in questo nuovo sistema in continua evoluzione.

Bitcoin nata nel 2009 è un esempio di ottimo profitto per chi si è fidato di questa nuova realtà quando il suo valore era basso, e lo stesso si può dire di altre criptovalute che negli ultimi tempi hanno vissuto una crescita improvvisa.

La finanza e gli investimenti assumono una forma digitale, che però si allontana per molti versi dalla Borsa tradizionale. Non sono solo i grafici delle quotazioni a essere componenti informatiche degli investimenti, ma anche la natura stessa della moneta è cambiata in modo rivoluzionario.

Bitcoin e le altre Alternative Coin sono ormai presenti in quasi tutte le piattaforme di trading, e in questa guida scopriamo come si acquistano le monete digitali, ovvero come è possibile cambiare la valuta fiat Euro in Bitcoin o in altre Altcoin.

Convertire Euro in monete digitali è conveniente?

La lista delle monete digitali sulle quali investire è lunga, ma per iniziare nel migliore dei modi è importante avere una chiara idea su quali monete acquistare.

Oggi, non è infatti alla portata di tutti acquistare Bitcoin dato il valore che hanno raggiunto, ma ci sono tante alternative che hanno prospettive molto interessanti.

Inoltre, fare trading con le criptovalute significa anche investire sulle loro oscillazioni di prezzo, senza doverle necessariamente acquistare.

Quindi, se cambiare Euro in criptomonete può essere vantaggioso in base all’andamento del mercato delle valute, ecco perché è interessante valutare anche quelle emergenti.

Exchange e Broker

Esistono due realtà online che permettono di cambiare gli Euro in monete digitali: gli Exchange e i Broker.

Nel primo caso si tratta di piattaforme nate e sviluppate con il solo scopo di acquistare, vendere e scambiare monete virtuali.

I Broker, invece, sono piattaforme di trading che permettono di svolgere le stesse operazioni, con un’opzione in più: gli investimenti.

Crypto Engine è una soluzione ideale per coloro che intendono iniziare il trading con le criptovalute.

Questa tipologia di piattaforma è sicura e regolamentata e permette di investire su asset regolari e monete fiat.

Cosa scegliere?

Esiste inoltre una terza opzione per cambiare Euro in monete digitali, ed è tramite l’acquisto o lo scambio diretto con le piattaforme delle valute.

Bitcoin lo permette, ma laddove non fosse possibile, esiste l’alternativa di scambiare monete direttamente con altri utenti che ne possiedono.

Il metodo più diffuso è sicuramente quello degli Exchange, ma se la tua intenzione è quella di fare trading, la soluzione migliore è quella dei Broker, che trovi in siti specializzati come Crypto Engine.

È sempre meglio affidarsi a siti specializzati e regolamentati, perché soprattutto online è facile incorrere in truffe.

Le piattaforme di trading certificate e i siti di Exchange consentono di cambiare Euro in valute digitali in completa sicurezza.

Si tratta di sistemi trasparenti e regolamentati, nei quali il rischio di essere truffati è nullo.

La scelta migliore è personale ed è in base alle proprie necessità, ma se la tua intenzione è quella di fare trading con le monete digitali continua a leggere.

Fare trading con Bitcoin

Immediate Edge e le altre piattaforme di trading regolamentate offrono la possibilità di diversificare i propri investimenti, puntando al futuro e anche agli asset regolari.

La piattaforma offre infatti la possibilità di investire su beni e monete fisiche, quindi l’Euro, il Dollaro Americano, l’oro e così via, ma anche sulle monete di nuova generazione.

Il software della piattaforma è stato sviluppato per rendere il trading semplice e produttivo, con la possibilità di monitorare costantemente gli investimenti da qualsiasi dispositivo mobile o dal desktop.

Crypto Engine è adatto a esperti e principianti di criptovalute, che possono programmare i limiti di profitto e di perdita in maniera tale da ridurre i rischi del proprio investimento.

La piattaforma consente di fare investimenti in Bitcoin e in tutte le altre criptovalute maggiori, ma la lista è in continuo aggiornamento.

Per accedere alla piattaforma e iniziare a investire in Bitcoin e nella altre monete digitali è necessario effettuare una registrazione, creare un account, depositare la somma necessaria per il trading e il gioco è fatto!