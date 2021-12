Borghetto, ecco il nuovo comandante della stazione: la carica al maresciallo capo Paolo Giordanengo

Dopo cinque anni il luogotenente carica speciale Roberto Milano, vincitore del concorso per ufficiali dei Carabinieri, ha lasciato la stazione borghettina e, con il grado di sottotenente, è stato avviato al corso formativo al termine del quale verrà destinato ad altro prestigioso incarico.

Al suo posto ha assunto il comando della stazione il maresciallo capo Paolo Giordanendo, già vice comandante della medesima, che oggi, accompagnato dal comandante della Compagnia di Albenga, ha incontrato i tre sindaci del territorio di competenza: Borghetto Santo Spirito, Toirano e Balestrino.

L’incontro è stato propizio per un primo scambio di idee e un apprezzamento delle problematiche dei tre comuni.

Al sottotenente Roberto Milano il ringraziamento dei sindaci per il servizio prestato mentre gli auguri di buon lavoro sono stati rivolti al maresciallo capo Giordanengo: "A nome di tutta l’amministrazione comunale non posso che augurare buon lavoro al maresciallo capo - ha detto il sindaco Giancarlo Canepa a margine dell'incontro - avendo già avuto l’occasione di apprezzarne disponibilità, competenza e preparazione. Personalmente sono a sua disposizione, così come l’intera amministrazione comunale, per tutto il supporto che potremo essere in grado di fornire".

"Colgo anche l’occasione - ha proseguito il primo cittadino di Borghetto - per salutare il Comandante uscente ringraziandolo sentitamente per l’ottimo lavoro svolto in questi cinque anni nel nostro paese. Borghetto perde un servitore dello stato integerrimo e dotato di grande capacità professionale che ha saputo dare al servizio un’impronta personale molto apprezzata da tutta la cittadinanza. I risultati ottenuti sono evidenti e di questo non possiamo che essere grati a lui e a tutti i Carabinieri della caserma di Borghetto. Gli auguro ulteriori successi nel nuovo ruolo che andrà a ricoprire con la certezza che Borghetto rimarrà sempre nel suo cuore".