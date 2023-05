Dego, la scogliera corallina piace: scuole e appassionati alla scoperta di delfini, squali e altri microorganismi

Scuole, gite organizzate, appassionati e semplici curiosi. Oltre 500 visitatori hanno ammirato negli ultimi mesi la scogliera corallina situata in località Carpezzo, indicativamente dallo scorso novembre, mese in cui il comune di Dego e l'Università di Genova hanno varato un programma di valorizzazione delle evidenze geopaleontologiche. Segno che l'argomento, non del tutto sconosciuto per i valligiani, piace.