Liguria in zona gialla, ecco come cambiano le regole durante le feste natalizie

La Liguria si prepara a entrare in zona gialla e da lunedì 20 dicembre per almeno le successive due settimane, e quindi per tutta la durata delle festività natalizie, nuove limitazioni entreranno in vigore su tutto il territorio.

Le restrizioni, come illustrato dal Governo sul sito ministeriale, vedranno limitazioni moderate rispetto alle attuali già presenti in zona bianca. La principale modifica riguarderà l'utilizzo della mascherina che diventerà obbligatoria all'aperto.

Sui mezzi pubblici si continuerà a salire solo con il Green Pass in corso di validità così come sarà necessario avere la carta verde per andare a lavorare e per usufruire dei servizi mensa.

In zona gialla sarà ancora possibile prendere il caffè al bancone del bar senza avere il Green Pass mentre, se dovessero scattare ulteriori limitazioni, non sarà più possibile accedere a meno che non si sia in possesso del Green Pass rafforzato che non permetterà nemmeno di consumare all'aperto.

Per consumare all'interno di bar e ristoranti, anche in zona gialla, si dovrà possedere il Super Green Pass. Decade quindi la regola del limite di quattro persone al tavolo, in vigore fino ad alcuni mesi fa.

Negozi e parrucchieri resteranno aperti e senza particolari limitazioni, fermo restando l'utilizzo della mascherina e il distanziamento fisico per contrastare la diffusione del virus.

Restano dunque minime le variazioni alle restrizioni con l'innalzamento alla fascia di rischio gialla, viste anche le regole imposte dall'entrata in vigore, lo scorso 6 dicembre, della certificazione verde rafforzata rilasciata a chi ha completato il ciclo vaccinale o risulta guarito dal Covid entro gli ultimi 5 mesi.