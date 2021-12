Ticket ComplimentsEdenred: un partner

Un partner di Ticket ComplimentsEdenred è la piattaforma di cashbackBuyBuyFree. Come funziona questa webpage? Essendo un comparatore di prezzi che lavora con il cashback, l’obiettivo è quello di premiare gli utenti a seconda delle attività svolte all’interno della pagina. In poche parole, grazie ad una vasta gamma di prodotti da quali attingere, il cliente BuyBuyFree seleziona l’articolo desiderato accedendo al sito dello shop online e procede con l’acquisto.

In seguito alla compera, il cliente ottiene cashback sotto forma di buoni acquisto che sono i BuyBuyFree Digital e i Ticket ComplimentsEdenred. Inotre, gli utenti della webpage vengono premiati grazie ad un sistema di guadagno sugli acquisti degli amici invitati all’iscrizione su BuyBuyFree. Questo meccanismo avviene attraverso un codice personale che l’amico invitato dovrà inserire in fase di registrazione. Si crea così un passa parola tra utenti ed il cashback viene erogato su tre livelli: il 20%, il 10% ed il 5%.

Dove usare Ticket Compliments Edenred in Italia?

Come indicato in precedenza, i Ticket ComplimentsEdenred possono essere utilizzati presso 13.000 e più negozi presenti in tutta Italia. A parte le principali catene di supermercati e stazioni di servizio, questi ticket sono spendibili anche in tipologie di negozi molto particolari come le librerie Feltrinelli, profumerie come Limoni, il colosso di arredamento svedese Ikea o negozi di scarpe come Bata. Per trovare un punto vendita, stazione di servizio o supermercato nelle vicinanze e convenzionato con Edenred, ci sono diverse pagine web con searchengine dedicato a questo tipo di ricerca. In genere, selezionando il tipo di Ticket ComplimentsEdenred, la città o il CAP, comparirà una mappa con l’elenco di negozi nei paraggi e suddivisibili per categoria. Se il buono acquisto viene utilizzato per la prima volta, è consigliabile rivolgersi alla cassa centrale prima di iniziare con lo shopping dato che ogni attività commerciale può avere diverse modalità di utilizzo dei ticket: in certi casi occorre farli timbrare prima di presentarli in cassa o in altri casi il punto vendita può non accettarli pur appartenendo alla lista di negozi convenzionati. È opportuno ricordare che i Ticket ComplimentsEdenred hanno una data di scadenza oltre la quale risultano inutilizzabili. Normalmente, il buono acquisto ha durata di un anno dopo la sua emissione.

I vantaggi per i fruitori di questi ticket sono tanti. Le aziende che li elargiscono come bonus ai \ \ hanno la possibilità di dedurli fiscalmente. A sua volta, il lavoratore che li riceve può scegliere tra una vasta gamma di prodotti dato che i punti vendita convenzionati con questo tipo di buono acquisto sono oltre 8500. Inoltre, sono in aumento le aziende che decidono di sfruttarli come omaggi o premi da mettere in palio durante campagne di marketing mirate. I Ticket ComplimentsEdenred sono cumulabili così da consentire al possessore di metterli insieme fino a raggiungere la cifra desiderata. Infine, considerato il gran numero di esercizi commerciali che aderiscono a questo programma, buona regola per il consumatore è quella di informarsi sui punti vendita convenzionati. Infatti, può capitare che qualche punto vendita non sia indicato tra quelli che accettano i Ticket Compliments quando invece nella realtà sono convenzionati con la Edenred. Ecco perché chiedere presso i punti vendita non è mai inopportuno.