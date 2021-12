Savona, Andrea Bruzzone (Pd) nuovo presidente della prima commissione consiliare

Andrea Bruzzone del Partito Democratico è il nuovo presidente della prima commissione consiliare di Savona. Nelle votazioni di ieri è stato scelto con 19 preferenze, 13 invece quelle per il capogruppo del M5S Manuel Meles.

Bruzzone era stato il quinto degli eletti nelle file dem con 204 preferenze, dietro ai poi nominati assessori Elisa Di Padova e Lionello Parodi e i consiglieri Luca Burlando e Paolo Apicella.

Nelle prossime commissioni consiliari, la seconda e la terza che si svolgeranno lunedì, verranno scelti gli ulteriori nuovi presidenti, in pole potrebbero esserci il consigliere di Sinistra per Savona Marco Ravera, Massimiliano Carpano di Azione o un consigliere del Patto per Savona anche se con la scelta del capogruppo Marco Lima e l'assessorato a Riccardo Viaggi sembrano più indietro nella scelta.