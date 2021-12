Ad Alassio è tempo di auguri anche per le scuole della città. Stamani l'Assessore alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda insieme ai ragazzi dell' AGA, in primis il presidente Giacomo Aicardi, si sono recati in visita alle alunne e agli alunni delle scuole d'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado pubblica e paritaria.

Per tutti il tradizionale "Pan di Natale" e la foto di rito.