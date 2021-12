Alassio, i cuori rossoneri regalano oltre 200 giocattoli ai bimbi del Gaslini, Babbo Natale-Moreno Berto: “È stato commovente”

Se proprio non si diventa tutti più buoni a Natale, sono tante le persone che si adoperano per il bene della comunità e per i meno fortunati. È il caso dei cuori rossoneri del Milan Club di Alassio che, in occasione delle imminenti feste natalizie, hanno deciso di donare ai bambini dell'Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova tanti regali per permettere loro di giocare e trovare momenti di svago e divertimento anche durante la degenza.

Oggi quindi, Moreno Berto, presidente del Milan Club Alassio, che conta 180 soci, ha vestito i panni di Babbo Natale e, con una delegazione dell’associazione, si è recato a Genova per la consegna di 230 regali nuovi e confezionati, dai giocattoli per i più piccoli fino ai giochi di società per i più grandi.

La consegna è stata possibile grazie alla collaborazione della Band degli Orsi, associazione di volontariato impegnata nel miglioramento dell'accoglienza dei piccoli ospiti dell'Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova e delle loro famiglie, presso la Tana degli Orsi, spazio “casa” per i genitori dei piccoli pazienti.

“È stato molto commovente – ha raccontato Berto ai microfoni di Savonanews –. Anche se per le normative vigenti di contrasto al Covid l’ingresso in ospedale non è consentito, abbiamo avuto l’opportunità di effettuare la consegna a una delegazione di 6 piccoli amici che hanno rappresentato tutti gli altri”.

“Abbiamo deciso di fare qualcosa per i bambini del Gaslini perché passeranno le feste in ospedale e abbiamo pensato che sarebbe stato bello poter soddisfare qualche piccolo desiderio e farli svagare un po’”.

Anche il nerazzurro sindaco Marco Melgrati ha apprezzato molto il gesto e ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Facebook: “Un’eccezione rossonera, ma per una buonissima causa: il Milan Club di Alassio ha raccolto oltre 200 giochi per i bambini del Gaslini e li ha consegnati oggi pomeriggio”. Messa da parte la fede calcistica, sposando appieno la bontà dell’iniziativa, è uscito dal palazzo comunale per scattare una foto con il Babbo Natale rossonero e la delegazione alassina.