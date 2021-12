“Alassiowood accende il Molo”: un grande cuore luminoso per togliere il velo di tristezza alla città

“Alassiowood accende il Molo”. Un’iniziativa un po’ fuori dagli schemi per il gruppo Facebook goliardico-satirico “Alassiowood”, che ieri sera, giovedì 23 dicembre, ha voluto dare un segnale di luce e speranza sul Pontile Bestoso ad Alassio.

“Dopo la delusione dei cittadini per la carenza di luminarie ad Alassio per questo Natale, abbiamo pensato a un’iniziativa simpatica per illuminare uno dei punti di ritrovo più importanti della città, un simbolo per tutti noi – spiega Gigi Ciccione, amministratore del gruppo Facebook Alassiowood e ideatore dell’iniziativa – Ha partecipato anche l’amico Leone da tastiera, che simpaticamente definisco ‘rappresentante tribuno della plebe di Albenga’, che è rimasto colpito dall’iniziativa e ci ha portato la sua solidarietà. Anche alcune turiste straniere si sono fermate ad aiutarci”.

Il popolo di Alassiowood ha quindi pensato di togliere il velo di tristezza che caratterizzerebbe Alassio, così poco illuminata, in questi giorni di festa, disponendo tanti lumini bianchi grandi per terra sul Molo a formare un grande cuore. All’interno, lumini più piccoli per firmare l’iniziativa: Alassiowood.

“Noi sentiamo e ascoltiamo le persone, sappiamo quanto questo ‘buio’ abbia deluso gli animi e per questo abbiamo voluto lanciare un ‘segnale luminoso’, ma non è assolutamente una critica nei confronti dell’Amministrazione”, conclude Ciccione.