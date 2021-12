Calice, autobus Tpl in fiamme, autista e passeggeri illesi

Soccorsi mobilitati nel primo pomeriggio di oggi per un autobus di linea Tpl che ha preso fuoco sulla strada che da Calice Ligure porta a Carbuta.

L’allarme è stato lanciato alle 13.45 dallo stesso autista del mezzo, dopo aver fatto scendere i passeggeri per metterli in sicurezza, e subito una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure è intervenuta.

Durante la fase di spegnimento, l’autista ha avuto un malore a causa del forte spavento, ma fortunatamente si è ripreso in tempi rapidissimi e non è stato necessario il passaggio in Pronto Soccorso.

Sulle causa dell’incendio non vi sono ancora certezze ma, secondo quanto riferito, sembra sia scaturito da un problema meccanico.