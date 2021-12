Ronde Val Merula: cominciano i preparativi dell'evento che aprirà la stagione dei rally

Motori già accesi alla "Ronde della Val Merula". Dopo la defezione del 2021, dovuta all’incertezza legata all’emergenza Covid19, l’ottava edizione della gara savonese si ripropone nel suo ruolo originale di primo rally della nuova stagione nazionale.

L’appuntamento è ad Andora il 5 e 6 febbraio prossimi, sempre con la collaudata organizzazione della Sport Infinity: sarà l’occasione giusta per ritrovare il ritmo al volante, dopo la breve pausa invernale, ma anche per collaudare le vetture in vista della nuova annata agonistica.

Sulla carta, l’8^ "Ronde della Val Merula" non dovrebbe distaccarsi molto dall’ultima edizione disputata. Gli organizzatori, però, si sono riservati ancora qualche giorno prima di svelare eventuali novità legate al percorso. Di certo, ad ogni modo, c’è che la cittadina di Andora sarà ancora il fulcro della gara e che tutto il rally costituirà una nuova opportunità di integrazione e valorizzazione con l’intero territorio interessato dalla manifestazione.

Nel 2020, anno dell’ultima edizione disputata, 247,51 km di percorso, 45 dei quali relativi ai quattro passaggi sulla ps “Passo del Ginestro”. E vittoria finale di Stefano Albertini e Danilo Fappani (Skoda Fabia R5) sull’analoga vettura dei francesi Mathieu Franceschi – Lucie Baud e sulla Ford Fiesta WRC degli spezzini Claudio Arzà – Simona Righetti.

Albertini e Fappani sono stati anche la terza forza dell’edizione 2019, vinta da Fabio Andolfi e Simone Scattolin su Giandomenico Basso – Nicola Vetturetti, mentre, nel 2018, la vittoria ha arriso a Simone Miele e Luca Beltrame, primi su Giuseppe Dipalma – “Cobra” e su Alessandro Gino – Marco Ravera. Che si erano aggiudicati l’edizione 2017 precedendo Elwis Chentre – Fulvio Florean e Maurizio Rossi – Riccardo Imerito. Nel 2016, anno della terza edizione, a salire sui primi tre scalini del podio di Andora sono stati, nell’ordine, Marco Colombi – Angelica Rivor, Alessandro Gino – Marco Ravera e Simone Miele – Silvia Spinetta. Il 2015, invece, ha visto il successo di Denis Colombini e Marco Bizzocchi su Luciano Cobbe – Fabio Turco e su Alessandro Gino – Marco Ravera. Proprio quest’ultimo equipaggio aveva inaugurato, nel 2014, l’Albo d’oro della manifestazione, aggiudicandosi la gara su Michele Tassone – Daniele Michi e Danilo Ameglio – Massimo Marinotto.