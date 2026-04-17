Albenga, il Museo Diocesano apre anche il lunedì per la mostra sul Beato Papa Giovanni Paolo I e le “Questioni ingaune”

Prosegue e anzi si rilancia con un nuovo orario la mostra dedicata a uno dei pontefici più amati del Novecento che porta a riscoprire il legame profondo col territorio ingauno. Ad Albenga resta attiva la mostra “Il Beato Giovanni Paolo I – Questioni ingaune”, ospitata negli spazi del Museo Diocesano e dedicata a Papa Giovanni Paolo I, conosciuto come il “Papa del sorriso”.

L’esposizione, curata da Andrea Spiriti, Simone Bergallo e Roberta Bani in collaborazione con la Diocesi di Albenga-Imperia, il progetto Formae Lucis e la Fondazione Papa Luciani, mette al centro un prezioso nucleo di lettere e cartoline autografe che raccontano il rapporto tra il giovane Albino Luciani, il vescovo Giosuè Cattarossi e la famiglia Piperno-Agosti. Documenti che testimoniano non solo un legame storico, ma anche un percorso umano fatto di solidarietà e sostegno, decisivo per la formazione del futuro pontefice.

Proprio il valore di questo patrimonio, che sta attirando visitatori e appassionati, ha portato a una novità organizzativa: la mostra sarà ora aperta anche il lunedì, ampliando così le possibilità di accesso, per favorire una fruizione ancora più ampia, non solo da parte dei singoli visitatori ma anche di gruppi e realtà organizzate.

Il percorso espositivo consente di immergersi nella storia di Luciani, anche attraverso episodi meno noti della sua vita, come gli anni della formazione sostenuta grazie all’aiuto discreto di benefattori o la sua attenzione concreta verso i più fragili. Un racconto che, come emerso anche durante l’inaugurazione dello scorso febbraio, restituisce l’immagine di un uomo capace di coniugare semplicità e profondità spirituale.

La mostra resterà visitabile fino al 26 aprile, con orario continuato al mattino dalle 9:30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30. Con l’apertura estesa anche al lunedì, non solo si amplia l’offerta culturale che il Museo Diocesano offre al territorio, ma si amplia l’opportunità di conoscere da vicino una figura che ha segnato la storia della Chiesa e lasciato un’impronta ancora viva nella memoria collettiva.