A Ceriale un ciclo di incontri per le famiglie con la pedagogista Chiara Mancuso

La Biblioteca Civica Agostino Sasso - assessorato alla Cultura del Comune di Ceriale organizza un ciclo di incontri dedicati alle famiglie con la pedagogista Chiara Mancuso, in collaborazione con la Fondazione d’Azione Caterina Parodi.

L’iniziativa, a ingresso libero, si svolgerà nella Sala Polivalente “Francesco Fizzotti” (Via Primo Maggio 22) e rappresenta un’occasione preziosa di confronto e riflessione sui temi dell’educazione, della crescita e della relazione con i bambini.

Tre gli appuntamenti in programma, tutti alle 16,45:

20 aprile – “Aspettami! Il tempo dei bambini”

– 7 maggio – “Sentire le emozioni dei bambini. Perché è così importante”

– 18 giugno – “Tra la noia e il ‘fare’ tante cose: che cosa è importante valorizzare”

Il percorso si propone come un vero e proprio viaggio educativo, pensato per accompagnare genitori e caregiver nella comprensione dei bisogni emotivi e relazionali dei più piccoli, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane.

Con questo ciclo di appuntamenti, il Comune conferma il proprio impegno nel sostenere le famiglie e promuovere la cultura dell’educazione, offrendo occasioni di crescita condivisa e momenti di qualità dedicati alla comunità.

Chiara Mancuso è pedagogista, specialista nel Brazleton Touchpoints Approach, educatrice socio-pedagogica e formatrice, con una consolidata esperienza nella fascia 0-6 anni e nel sostegno alla genitorialità. Dal 2008 al 2024 ha lavorato in servizi pubblici e privati dedicati all’infanzia, per poi avviare un proprio spazio pedagogico rivolto a famiglie, bambini e bambine, con percorsi di educazione emotiva e apprendimento, e un’attenzione specifica anche al mutismo selettivo. Si occupa inoltre di formazione nei contesti educativi del sistema integrato 0-6, approfondendo temi come la relazione educativa, la progettazione degli spazi e dei tempi nei servizi e il dialogo con le famiglie. Ha conseguito un Master di I livello con il Centro Studi Erickson e IUL come esperta nei processi educativo-didattici 0-6. Nel 2024 ha pubblicato il suo primo libro, “Il valore del tempo nella relazione educativa”.