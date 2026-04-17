"Resistenza ieri, Memoria Oggi", il 24 aprile a Verezzi serata di testimonianze per la Festa della Liberazione

In occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, la Società di Mutuo Soccorso “Concordia” di Verezzi, in collaborazione con l’ANPI di Borgio Verezzi e con il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi, organizza una serata di testimonianze dal titolo “Resistenza ieri, Memoria oggi”.

L’iniziativa si terrà venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21.00 presso la sede sociale della Società di Mutuo Soccorso “Concordia”, in Piazza Gramsci 3 a Verezzi.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di riflessione e condivisione in vista del 25 Aprile, anniversario della Liberazione, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica della Resistenza e trasmetterne i valori alle nuove generazioni. Protagonisti della serata saranno: Marco Pesce, figlio del partigiano “Pietra” e Valentina Staricco, nipote del partigiano “Mingo”.

Attraverso i loro racconti familiari, verranno ripercorse esperienze di lotta e di impegno civile che hanno segnato la storia del nostro Paese, offrendo al pubblico uno sguardo diretto e autentico su quel periodo fondamentale.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Ingresso gratuito.