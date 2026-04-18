"La forza della gentilezza" prende forma in un murale di 100 piastrelle: la scuola di Cosseria diventa spazio civico e artistico (FOTO)

Un grande murale di due metri per due, composto da cento piastrelle in terracotta dipinte dagli alunni del nido, della scuola dell’infanzia e della primaria, campeggia da ieri sulla facciata della scuola "Giorgio Gaiero" di Cosseria. Un’opera collettiva che nasce nell’ambito del progetto promosso dall’associazione piemontese Cor et Amor, impegnata a diffondere in Italia l’esperienza dei CCRR, i Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi.

L’iniziativa, avviata a fine 2025, è stata accolta con entusiasmo dalla dirigente scolastica Battiloro e dagli insegnanti, che hanno scelto di tradurre il tema della gentilezza in un laboratorio artistico condiviso. Dopo la decorazione, le piastrelle sono state sottoposte a una seconda cottura a Savona per garantirne la smaltatura e la durata nel tempo.

Il costo complessivo dell’opera è stato di 600 euro, un investimento contenuto ma dal forte valore simbolico, come sottolineato dall’amministrazione comunale.

All’inaugurazione erano presenti la dirigente scolastica di Carcare Raffaella Battiloro, rappresentanti del Comune di Pallare, numerosi genitori e famiglie degli alunni, oltre a insegnanti e autorità locali. L’evento si è trasformato in una vera e propria festa della comunità scolastica, tra interventi, riflessioni e momenti artistici.

"Questo murale è molto più di un lavoro scolastico: è un atto di comunità", commenta il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro. "La gentilezza non è uno slogan, ma un linguaggio civile che si impara fin da piccoli, e che qui è diventato materia concreta, visibile, condivisa".

Molinaro ha poi sottolineato il valore educativo dell’iniziativa: "Quando scuola, famiglie e istituzioni lavorano insieme, nascono opere come questa. È un esempio semplice ma potente di cittadinanza attiva".

Nel suo intervento, il primo cittadino ha anche richiamato i temi al centro della giornata: pace, contrasto alla violenza di genere, rifiuto del bullismo e attenzione a una comunicazione rispettosa. "La scritta 'Forza della gentilezza', impressa nel murale, è un messaggio che vogliamo resti qui nel tempo, come promemoria quotidiano per tutti", aggiunge.

La giornata inaugurale si è conclusa con le esibizioni degli alunni, tra canti e recite, e con un momento conviviale offerto dai genitori. Un rinfresco finale che ha suggellato un progetto nato nella scuola ma pensato per la comunità intera.

"Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del murale e gli uffici comunali per il supporto", conclude Molinaro. "Questo lavoro è la testimonianza concreta di come la collaborazione tra enti e cittadini, anche giovanissimi, possa generare bellezza e senso civico".