Millesimo, i vincitori dei premi CaARTEiv 2021

La CaARTEiv di Millesimo augura serene feste a tutti, festeggiando l’arte con la consueta mostra natalizia a Millesimo in sede in piazza Italia 5, comunicando i risultati del premio “Festival CaARTEiv delle arti” 2021, per il quale causa Covid la cerimonia non ha potuto svolgersi.

Per il premio “Città al tempo del coronavirus” siamo in fase di pubblicazione video in YouTube (CLICCA QUI) e in preparazione dei 5 ebook con tutte le opere partecipanti. I risultati saranno comunicati in primavera 2022.

Festival CaARTEiv delle arti 2021

Poetando alle pendici del M.te Camulera – XXIV Ed.ne

-1° premi poesia

*Corsa - La parola di Domenico Ruggiero (Bisceglie BT)

*Verità - Il vento della pace di Attilio Rossi (Carmagnola TO)

*Scuola - Quasi l’alba di Enrico Parravicini (Varese)

*Desiderio - Un tormentato desiderio di Cinzia Rusconi (Lecco)

*Attualità - Il Crocifisso di Cosseria di Gilda Donolato (Varese)

*Poesia dialettale - A cincia (L’Altalena) di Pina Mastroieni (Camporosso IM)

*Haiku - L’ultima foglia di Gino Ghioni (Caorso PC)

Poetando con i "Del Carretto e Centurione Scotto" – XX Ed.ne

1° premi poesia

*Ventaglio - Il ventaglio di Annamaria Franchello (Millesimo)

*Veliero - Vela al vento di Pietro Baccino (Savona)

*Gioia - Gioia di Genoveffa Pomina (Savona)

*Eternità - Papa Francesco di Emilio Beglia (Albisola superiore)

1 ° premio

*Racconto - L’albergo delle favole di Pietro Rainero (Acqui Terme)

1° premi

*Libro edito ex aequo - Al tempo che passa di Mauro Montacchiesi (Roma) - Il canto del sole di Eros Nava (Brescia) - Una vita di ricordi di Augusto Ledda (Genova).