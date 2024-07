Savona, gli Eugenio in Via di Gioia: "Ci rivediamo nel 2027, faremo noi l'inno per la capitale della cultura" (VIDEO)

Hanno già acceso il pubblico di piazza Sisto che ha assistito alle prove pomeridiane del concerto di questa sera alle 22, per cui promettono gli Eugenio in Via dei Gioia uno spettacolo unico e coinvolgente.

Alla domanda di come immaginano un mondo senza musica, che per loro sarebbe "molto rumoroso o molto silenzioso ma un silenzio fastidioso", danno vita ad un simpatico scambio di battute.

Questa estate il gruppo ha programmato cinque concerti in Italia che sono ideati in modo da essere uno diverso dall'altro, ognuno "costruito" sul pubblico presente. "I nostri spettacoli dipendono dal pubblico - spiegano - chiediamo di portare dei cartelli con le richieste delle canzoni. Sarà il pubblico a scegliere".

Attivi in campagne a difesa dell'ambiente, contro la guerra e in battaglie come quella per il rapper iraniano Tooma, arrestato e condannato per "propaganda contro il regime", gli Eugenio in Via di Gioia hanno fatto dell'impegno civile un denominatore comune delle loro canzoni.

"Gli artisti non sono obbligati a parlare di certe tematiche - affermano - ma è un peccato che persone che hanno un seguito non usino la propria voce per lanciare dei messaggi importanti. Sono esigenze che trasformiamo in musica".