Andora, a "Sguardi Laterali" Beppe Convertini presenta il libro "Il paese Azzurro"

Beppe Convertini, volto di Rai Uno, conduttore di trasmissioni di successo come La vita in diretta estate, Linea Verde eUno mattina in famiglia, martedì 30 luglio sarà ospite ad Andora della rassegna Sguardi Laterali. Alle ore 21.30 nell’anfiteatro dei Giardini Tagliaferro, presenterà il suo libro “Il paese Azzurro” (ed. Rai Libri)

Intervistato da Cristhine Enrile, anticiperà alcuni contenuti di un viaggio lungo migliaia di chilometri, per terra e per mare. Duecento pagine di racconti, aneddoti, consigli, per scoprire o riscoprire tante splendide località. Un’esplorazione nel segno dell’azzurro, di quel mare che è risorsa inesauribile per il Paese.

Nel corso della serata, si svolgerà una degustazione di prodotti tipici rappresentativi di Andora a cura della Pro Loco di Andora attraverso la quale il Comune vuol far conoscere all’ospite e ai turisti le eccellenze delle aziende del territorio fra cui la cipolla Belendina.