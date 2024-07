Il 31 luglio la grande lirica sarà protagonista ad Andora

Grande lirica protagonista ad Andora il 31 luglio con un doppio appuntamento con il bel canto: il primo alle 18:30, a Palazzo Tagliaferro, l’incontro con il noto tenore di fama internazionale Fabio Armiliato che presenterà il suo libro "Una vita in canto: l'alchimia della voce"; il secondo alle 21:30, nel vicino anfiteatro, con il concerto lirico "Opera by the Sea", a cura dell’Associazione Amusando, che propone l’esibizione dei vincitori del concorso lirico T.O.S.C.A. 2024 e del Coro di Andora.

Sotto la direzione artistica del maestro Massimiliano Viapiano al pianoforte, insieme al maestro Leonardo Ferretti, si esibiranno i soprani Antonia Cuomo e Annalisa Gerosa, il mezzosoprano Seonhyeong Kim, il tenore Keunsu Kim e i baritoni Alex Franzò e Daehwan Jung. Saranno eseguiti brani per soli e coro di Verdi, Puccini, Mascagni, Donizetti, Bizet, Offenbach, oltre a classici del repertorio italiano e napoletano. L’ingresso è libero. Il concorso T.O.S.C.A. seleziona i partecipanti fra gli allievi dei maggiori conservatori italiani.

Nell’ambito di "Aspettando Opera by the Sea", alle ore 18:30 si svolgerà l’incontro pubblico con il tenore Fabio Armiliato che, nella sala convegni al piano terra di Palazzo Tagliaferro, presenterà il suo libro "Una vita in canto: l'alchimia della voce", edito da De Ferrari e scritto in occasione dei 40 anni di carriera di uno dei tenori più celebri della scena lirica internazionale. Seguiranno firma copie e brindisi con l'autore.

Il libro, oltre a celebrare i quarant'anni di carriera di Armiliato, offre riflessioni sulla vita, il canto, il mondo e le mode, oltre a una profonda analisi del periodo storico attuale. Il volume racconta la crescita sia umana che artistica del tenore genovese attraverso la sua storia, le sue esperienze di vita e artistiche, dai primi approcci con lo studio fino ai grandi teatri, al sodalizio artistico e di vita con il grande soprano Daniela Dessì, poi prematuramente scomparsa, alla ripresa e molto altro. La presentazione è nell’ambito del concerto "Opera by the Sea" curato dall’Associazione Amusando con il patrocinio del comune di Andora.