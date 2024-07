"Parole Ubikate in Mare" a Savona, Serena Bortone presenta il suo romanzo "A te vicino così dolce"

Domenica 28 luglio, alle ore 21:15, la suggestiva piazza Sisto IV di Savona accoglierà un nuovo ed entusiasmante evento della rassegna letteraria 'Parole Ubikate in Mare'. L’incontro vedrà protagonista Serena Bortone, nota giornalista e conduttrice, che presenterà il suo ultimo romanzo, “A te vicino così dolce” (Rizzoli). L'evento, ad ingresso gratuito, sarà moderato da Renata Barberis e arricchito dalle letture dell'attrice Margherita Sirello.

Serena Bortone, celebre per la sua carriera televisiva con programmi come “Ultimo Minuto”, “Mi manda Raitre” e l'attuale “Chesarà”, si cimenta ora nella narrativa con un romanzo che promette di coinvolgere i lettori in un turbinio di emozioni e colpi di scena. “A te vicino così dolce” racconta una storia di amicizia, amore e tradimento, incentrata su Serena e Vittoria, due amiche inseparabili dalla loro infanzia. La loro esistenza cambia con l’arrivo di Paolo, un ragazzo che suscita sentimenti profondi e complessi, portando Serena a scoprire una verità che metterà alla prova ogni loro certezza.

La rassegna 'Parole Ubikate in Mare', giunta alla sua quattordicesima edizione, si svolge in due location emblematiche: la storica piazza di Albissola e la piazza Sisto IV di Savona, città candidata a Capitale Italiana della Cultura 2027. Gli incontri di quest’anno sono organizzati dalla Libreria Ubik in collaborazione con i Comuni di Savona e Albissola Marina, con il sostegno di Bper Banca e NH Hotels & Resorts.

Renata Barberis, direttrice artistica della rassegna, guiderà la discussione con Serena Bortone, mentre Margherita Sirello offrirà letture che daranno vita alle pagine del romanzo. Un'occasione imperdibile per scoprire il nuovo lavoro di una delle voci più interessanti del panorama mediatico italiano, immersi nell'atmosfera magica dell'estate savonese.