Albenga, l'amministrazione Tomatis precisa: "Maggioranza salda, non abbiamo perso alcun consigliere"

L'amministrazione comunale di Albenga guidata dal sindaco Riccardo Tomatis precisa: "In merito alle dichiarazioni del consigliere di minoranza Roberto Tomatis, in particolare 'A reggere il numero legale per approvare le pratiche è stata la minoranza', si evidenzia quanto segue: l'amministrazione Tomatis non ha perso alcun consigliere di maggioranza essendo il presidente del Consiglio Distilo membro aggiunto".

"La situazione di ieri in merito ad una pratica del Consiglio si è verificata per l'assenza di due consiglieri, a casa in malattia, e l'incompatibilità di un altro consigliere" conclude.