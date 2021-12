Un branco di lupi avvistato a Giusvalla: il video

La presenza del lupo in Val Bormida è oramai assodata grazie ai numerosi avvistamenti. Cosi le immagini catturate a Giusvalla, concesse da “AgriFattoria da Mauro e Chiara”, non sorprendono di certo. Nel video si può ammirare un mini-branco, forse una decina di esemplari in tutto.

Questo nuovo avvistamento cade a fagiolo per precisare una cosa assai importante: il lupo non rappresenta un pericolo per l'uomo. Anzi, funge da regolatore ambientale importante dato il numero elevato di cinghiali e caprioli. Solitamente predano gli animali più anziani o malati.

Anche se fare una stima precisa è assai difficile, nei boschi della Liguria ci sarebbero circa 200 esemplari di lupi: in gran parte provengono dalla Francia, ma non solo. Qualche branco "osservato" proviene dal centro Italia.