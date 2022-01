4 viaggi per single in Europa

Croazia, Francia, Grecia, Norvegia sono solo alcune delle destinazioni europee indicate per i single che vogliono partire da soli e vivere una vacanza indimenticabile, tra resort di lusso e crociere.

Indice

Tour organizzate nelle capitali europe

Crociere per single in Nord Europa

Resort di lusso all inclusive

Vacanze in barca a vela in Grecia

Tour organizzati nelle capitali europee

Essere single ha i suoi vantaggi a qualsiasi età, tra cui quello di decidere senza compromessi come trascorrere le vacanze e soprattutto scegliere liberamente la meta dei propri viaggi. Coloro che desiderano scoprire l’Europa e si chiedono dove trovare viaggi per single over 60 possono trovare interessanti opportunità presso le agenzie che propongono offerte per single. Si tratta di tour formati da persone coetanee, che prevedono la possibilità non solo di visite guidate nelle splendide capitali europee ma anche di conoscere persone nuove con cui condividere i propri interessi. Parigi, Praga, Lisbona, Budapest o Amsterdam sono tante le città che si possono raggiungere avendo sempre a disposizione un accompagnatore che guida il gruppo e favorisce la socializzazione.

Crociere per single nel Nord Europa

Le crociere per single in Nord Europa sono una valida alternativa per fare una vacanza all’insegna del relax e allo stesso tempo ammirare paesaggi naturali spettacolari. Le crociere consentono da un lato di godere di vari comfort come un vero resort e dall’altro di poter vedere paesaggi naturali inediti come quelli dei fiordi, le cime innevate dei paesi scandinavi o visitare città come Copenaghen, Oslo o Geiranger con i suoi laghi ghiacciati. Uno degli aspetti positivi della crociera è che non si ha mai la possibilità di annoiarsi, infatti, durante la navigazione tra spa, piscina e varie attività di animazione anche chi viaggia da solo è sempre circondato da persone e può stringere rapporti di amicizia.





Resort di lusso all inclusive

In estate per chi cerca riposo e desidera godere di sole e mare un soggiorno all inclusive in Europa presso un resort di lusso è la soluzione ottimale per taccare la spina e allontanarsi dallo stress della vita quotidiana. In Grecia, Portogallo o i Turchia ci sono villaggi con ogni genere di comfort dedicati ai single, in cui si può decidere di stare in riva al mare a prendere il sole per ricaricare le energie, fare escursioni e gite per esplorare i vari luoghi nelle vicinanza o trascorrere la giornata tra spa e piscina per migliorare il proprio benessere. In qualsiasi parte del giorno, non mancano attività di intrattenimento ed eventi destinati a favorire la socializzazione tra le persone e a far nascere rapporti di amicizia tra i vari single.

Vacanze in barca a vela in Grecia

Un'idea originale per gli amanti dell'avventura è quella di fare una vacanza in barca a vela alla scoperta della Grecia e in particolare delle sue isole, come le Argoliche o le Sporadi. Si tratta di un'esperienza intrigante riservata a un numero limitato di persone, calcolato in base alla grandezza dello yacht, dove gli ospiti hanno la possibilità di ammirare le bellezze paesaggistiche delle varie isole greche, assaporare specialità gastronomiche locali e allo stesso tempo fare nuovi incontri. Per chi ama il mare e la navigazione, questo genere di vacanza è l'ideale, in quanto consente di stare su una barca dotata di ogni comfort e di godere delle emozioni che solo i paesaggi marini sanno regalare. Naturalmente, si ha anche l'opportunità di scendere sulla terra ferma e fare escursioni guidate sulle isole.