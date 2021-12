Dalla "Grotta della Basura" gli auguri per il 2022 dalle amministrazioni della Val Varatella: "Sia un anno di rapporti sinergici"

Brindisi di fine anno in una location d'eccezione per i sindaci e le amministrazioni comunali del comprensorio della Val Varatella, ritrovatisi nella "Grotta della Basura", spinti dall’amore per questo straordinario sito archeologico, patrimonio della collettività, per consolidare il rapporto d’amicizia e la forte sinergia tra i comuni di Toirano, Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito e Loano.

Questo anche sulla scorta delle vicende che li hanno visti coinvolti in prima linea nel combattere la pandemia da Covid-19 e tutte le ripercussioni sociali ed economiche che ne sono derivate, in virtù dei rapporti di collaborazione e di solidarietà che storicamente li ha sempre contraddistinti.