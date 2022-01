Il 2022 è l'anno dei weekend lunghi... restrizioni per il Covid permettendo

In cerca di buone notizie fin dal principio dell’anno, una è sicuramente rappresentata dal calendario piuttosto generoso per chi è a caccia costante di occasioni per viaggiare, rilassarsi e staccare la spina.

Può bastare un giorno di ferie per poter pensare di stare via per almeno tre o quattro. Certo, il Covid e le restrizioni impediscono di fare troppi programmi, ma nulla vieta di organizzare delle fughe last minute o, comunque, di immaginarle.

Vediamo come "cadono" le festività in questo 2022 appena iniziato.

Partiamo da quella più vicina, l'Epifania: cadendo di giovedì, con un solo giorno di ferie, il giorno 7, permette un ponte di ben 4 giorni fino a domenica 9.

Si passa poi ad aprile e alle festività di Pasqua e Pasquetta, che cadranno il 17 e 18 aprile, come sempre di domenica e lunedì.

Ci sarà poi il giorno 25 aprile, la Festa della Liberazione. Cadendo di lunedì, consentirà almeno tre giorni di stop, a cui si potrebbe attaccare anche qualche giorno di ferie.

Il 1° maggio cadrà invece di domenica.

Ottimo "piazzamento" per il 2 giugno: cadendo di giovedì, aggiungendo un solo giorno di ferie, consentirà uno stop di almeno quattro giorni.

Il Ferragosto cadrà di lunedì: per chi non sarà in vacanza, c'è comunque la possibilità di staccare almeno tre giorni consecutivi.

Il 1° novembre, Ognissanti, cade quest'anno di martedì: altra ghiotta occasione in cui, con un solo giorno di ferie, si potrà godere di quattro giorni consecutivi di stop e di fuga.

L’8 dicembre è un giovedì: aggiungendo un solo giorno, si potrà decisamente allungare il “ponte”.

Natale e Santo Stefano 2022 cadono invece di domenica e lunedì, non consentendo particolari occasioni di viaggi. Stessa cosa per il 31 dicembre, che nel 2022 cadrà di sabato.