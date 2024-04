La gabbianella cova nella piazzetta: la scena insolita e tenera a Laigueglia

Un evento insolito ha catturato l'attenzione e il cuore di abitanti e turisti a Laigueglia. Una gabbianella determinata, ma anche incurante dei movimenti del borgo, ha scelto un luogo piuttosto insolito per covare le sue uova: una fioriera nella piazzetta.

Qualcuno ha anche notato il suo compagno, nel ruolo inaspettato di bodyguard, vegliare attentamente sul nido.

Sensibile alla scena, il Comune ha preso misure per proteggere la nuova famiglia in arrivo, transennando l'area circostante per offrire tranquillità e sicurezza ai futuri pulcini.