Oggi è l’onomastico del Papa: ecco come mandargli gli auguri

A papa Francesco stanno giungendo in queste ore tantissimi auguri. Oggi, 23 aprile, si festeggia infatti San Giorgio e anche l’onomastico di Jorge Mario Bergoglio. Ma il regalo più bello è quello che fa lui alla Chiesa e al mondo, attraverso i suoi messaggi di pace e di speranza.

Le parole di Francesco echeggiano ovunque e le ultime sono quelle lanciate in un post dal suo account X @Pontifex in occasione della Giornata mondiale della Terra: «La nostra generazione - scrive - ha lasciato in eredità molte ricchezze, ma non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace».

Non è solo la Chiesa a celebrare San Giorgio, vissuto nel III secolo e onorato dal IV secolo come martire, visto che è considerato anche dai musulmani come un profeta. La tradizione popolare lo rappresenta come il cavaliere che affronta il drago, simbolo della fede che trionfa sul maligno.

Per inviare gli auguri di buon onomastico al Papa basta scrivere sui social network: l’account Instagram è franciscus. Se invece si preferisce un modo più diretto e personale per arrivare al Pontefice, il consiglio è di prendere carta e penna e mandargli una lettera o un biglietto di auguri all’indirizzo postale: Sua Santità Francesco, Casa Santa Marta, 00120 Città del Vaticano.

Ricordiamo che oltre agli auguri, una cosa assai gradita da papa Francesco è quella di ricordarlo nelle nostre preghiere, soprattutto oggi che per lui è un giorno speciale.