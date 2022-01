Lutto a Savona per la scomparsa di Enrico Valle, era stato titolare della concessionaria Citroen di Legino

Savona in lutto per la scomparsa di Enrico Valle.

Aveva 66 anni e in passato aveva gestito per anni la concessionaria Citroen che era presente a Legino in zona Paip in via Rio del Galletto (attualmente è presente il mercatino dell'usato) ereditata e aperta negli anni 60 in corso Viglienzoni e successivamente in via Bartoli dal padre Andrea mancato nel 2016.

Particolarmente conosciuto in città sia lui che tutta la sua famiglia. In passato erano stati proprietari del cinema Moderno poi Jolly in via Boselli.

Lascia i figli Elisabetta e Riccardo e la mamma Franca oltre a tutti i parenti. I funerali si svolgeranno in forma privata.