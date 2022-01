I migliori laptop per te

Ai giorni nostri avere un computer è una necessità, non più un capriccio, come potrebbero pensare alcuni. Molte persone, infatti, lavorando da casa ne hanno bisogno per partecipare a riunioni, e svolgere diversi compiti che sono stati assegnati a loro. Oltre a queste persone, sia studenti e alunni sia professori ne devono possedere uno per poter comunicare i vari compiti e avvisi. Anche se nel mondo in cui viviamo, si parla solo di smartphone e tablet, persino di smartwatch, non dimentichiamoci l’importanza dei laptop. Se volessi scrivere tante e-mail, modificare delle foto oppure anche solo mantenere il contatto con i colleghi, il laptop sale sul primo posto.

Noi siamo qui per metterti a disposizione una lista dei migliori computer che potresti acquistare. Innanzitutto c’è da dire che un laptop potrebbe avere diverse funzionalità e caratteristiche, ma tu dovrai scegliere quello che pensi sia adatto ai tuoi bisogni. Ci sono comunque degli elementi generali di cui dovresti tenere conto e cioè il fatto di avere un display luminoso ma allo stesso tempo essere gradevole alla vista. Un’altra caratteristica importante è che sia potente per poter svolgere in modo rapido ma bene i diversi compiti che hai. Il fatto di avere una buona batteria rientra in queste e un’ultima caratteristica è che abbia una tastiera meravigliosa, perchè alla fine è questo quello che differenzia il laptop dal telefono o dal tablet.

Oltre a lavorare o studiare sul proprio laptop, si può anche giocare come ben sappiamo, giochi come quelli sportivi, arcade oppure dei casino online. Devi tenere conto che non lavorerai 24/24h su questo dispositivo, ma avrai tempo anche di qualche pausa per giocare e rilassarti.

HP SPECTRE X360 14

L’HP Spectre non mostra nessun difetto, infatti è proprio uno dei migliori laptop Windows che possiede una struttura solida e un aspetto di altissima qualità. Oltre al suo magnifico aspetto, lo Spectre ha un processore Intel di 11° generazione e una grafica Iris Xe che insieme riescono ad offrire all'utilizzatore delle prestazioni pazzesche senza blocchi. Non parliamo della batteria, è una delle migliori, infatti questa ha una durata media di 10h, un risultato brillante. Il display è abbastanza ampio, con risoluzioni FHD, OLED oppure 1.000 nit. Se si volesse utilizzare il dispositivo come tablet, è incluso uno stilo che viene attaccato magneticamente a lato. Per finire, lo Spectre X360 14 possiede una comodissima tastiera oltre ad un touchpad liscio, in pratica è uno dei migliori laptop che potresti acquistare.

MacBook Air

Si sa che l’Apple fa parte dei migliori brand al mondo quando si parla di telefoni, tablet o laptop, anche se in competizione con Samsung. Nel 2020 però, Apple ha cercato di allargare la gamma dei laptop leggeri introducendo sul mercato il MacBook Air M1. Circolano alcune voci che nel 2022 potrebbe arrivare una nuova versione di questo MacBook e che sarà ancora più sottile di questo e ci saranno diversi colori tra cui scegliere. Un altro aspetto abbastanza importante è che sarà dotato anche di un processore di nuova generazione, Apple Silicon, ma lo scopriremo presto.

Razer Blade 14

Per chi fosse interessato ad un laptop per gaming, il Razer Blade 14 è più che perfetto, data la sua leggerezza e sottilezza ma non solo. Anche se potrebbe superare il budget di alcuni, è uno dei migliori laptop per i gamers che esista, oltre al suo aspetto, questo è il primo ad avere un processore AMD Ryzen 95900HX e una scheda grafica RTX 3080. Questo laptop è stato il primo ad essere realizzato con questo tipo di scheda, e oltre a questa Razer ha incluso anche la scheda RTX 3070. Il Razer Blade 14 è il più potente laptop da 14 pollici che sia stato mai realizzato.

Asus ZenBook 13

Per finire abbiamo scelto un laptop della gamma Asus, è uno dei più fantastici laptop del 2021, infatti include alcune delle migliori tecnologie mobili. Il processore di Asus ZenBook 13 è AMD Ryzen serie 5000 oppure una CPU Intel, con uno schermo OLED da 13.3 pollici. Quello che rende questo dispositivo così attraente è il fatto che abbia una delle migliori batterie e il fatto che abbia uno spazio di archiviazione che va fino a 1 TB. Queste caratteristiche lo rendono ideale per chi lo volesse utilizzare per lavoro.

Se non ti sei ancora deciso quale scegliere, leggi attentamente le caratteristiche di questi laptop e cerca di prenderne uno in base alle tue necessità ma prima di tutto in base al tuo budget.