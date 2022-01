Si torna a scuola, niente Super Green Pass sui mezzi dedicati al trasporto scolastico

Mancano poche ore al tanto discusso rientro alle lezioni dopo le vacanze natalizie non solo nella nostra regione, ma per migliaia di studenti in tutta Italia.

Tra l'opportunità o meno del ritorno in presenza in un momento dove il contagio da Covid non sembra accennare in tutta Italia a una discesa decisa di un curva epidemiologica in una crescita tutto sommato stabile al momento, con un picco previsto a fine mese, nel dibattito sull'organizzazione del ritorno in classe si è fatta strada la questione legata ai mezzi di trasporto.

Un'ordinanza del Ministro Speranza ha derogato infatti i precedenti Dl in materia su tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concedendo fino al prossimo 10 febbraio l'uso dei mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado a prescindere dal possedere o meno il Green Pass base.

Ovviamente "fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 ed il rispetto delle linee guida" per tali mezzi, quelli puramente dedicati agli studenti, ossia i cosiddetti scuolabus, e non per quelli misti, ovvero frequentati sia da alunni che da comuni cittadini.

In caso vengano invece utilizzati i mezzi pubblici tradizionali per recarsi a scuola, come spesso accade in particolar modo per i tanti paesini dell'entroterra, una volta compiuti i 12 anni sarà comunque necessario possedere il certificato verde rafforzato (ossia con vaccinazione o guarigione dalla malattia negli ultimi 6 mesi).