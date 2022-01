Celle, fogna a cielo aperto in via Lavadore. Un cellese: "Nessuna risposta, non gli interessa nulla dei veri problemi"

"Non gli interessa nulla a nessuno dei veri problemi, da una settimana nella via ci ritroviamo con una fogna a cielo aperto".

Lo sfogo è del cellese Marino Badino che a Celle nella parte finale di via Lavadore all'incrocio con via Ravezza per via dei lavori di un privato su una tubatura sta riscontrando la problematica a due passi dalla sua abitazione.

"Con uno escavatore hanno rotto tutto e ci sono due tubi, uno nuovo e uno vecchio e non li hanno collegati. Poi tra la pioggia della settimana scorsa, le feste e il fine settimana non si è più visto nessuno per concludere l'intervento - prosegue il cittadino - Ho chiesto ai vigili, non perché uno non possa fare i lavori, ma perché non possono lasciare tutto così, ma non ho ricevuto nessuna risposta così come dalla app Comuni Chiamo (applicazione utile per le segnalazioni), il Consorzio Depurazione Acque non sa nulla e la situazione dopo un po' di chiamate è sempre uguale".

"Via Lavadore inoltre è completamente dimenticata, zero pulizia e infatti inspiegabilmente non sarebbe neanche prevista, sta degradando totalmente" conclude Badino.