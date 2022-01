Punto Nascite Santa Corona, il comitato non si arrende e lancia una nuova campagna mediatica: "Toti mantenga le promesse"

Era il lontano 9 novembre 2020 l’Asl 2 comunicava: "La sospensione momentanea dell’attività del Punto nascite dell’ospedale Santa Corona e la riorganizzazione della S.C. Ostetricia e Ginecologia e Neonatologia, sede di Ponente, hanno carattere di temporaneità, (non oltre la fine dell’emergenza) – dichiarano dalla Direzione – Questa decisione è stata presa a seguito di indicazioni regionali, relative alla necessità di sospendere l’attività nel punto nascite presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, al fine di recuperare personale sanitario per l’attivazione di ulteriori posti letto Covid negli ospedali di Asl 2. Fino alla fine dell’emergenza Covid, l’unico punto nascita nell’ambito dell’Asl 2 sarà quindi quello dell’Ospedale San Paolo di Savona".

Da allora sono trascorsi 430 giorni, il comitato Nascere a Pietra, nato per chiederne da subito la riapertura, in questo anno ha provato in tutti i modi a creare azioni che permettessero la riapertura. Il muro di gomma della Regione e dell’Asl 2 ha rimandato al mittente tutte le proposte fatte.

"Abbiamo ottenuto tanti impegni pubblici da parte del presidente e assessore Giovanni Toti, tantissime parole, ma nessuna di queste parole ha portato a riaprire il Punto nascite - spiegano dal comitato - Brunello Brunetto, presidente della Commissione Sanità non è riuscito a modificare di un centimetro la situazione attuale. Il direttore dell’Asl 2 Marco Damonte Prioli, nonostante la disponibilità ad incontrare il comitato ripetutamente non ha raggiunto quello che era il suo obiettivo assegnato".

"Da queste considerazioni parte la nuova campagna di pressione mediatica. Da oggi continuerà il conteggio dei giorni di chiusura, ma ogni giornata sarà dedicata ai 3 decisori politici e tecnici. Al presidente Giovanni Toti nel suo ruolo di assessore chiediamo di mantenere la promessa di riaprire il punto nascite. Al presidente della Commissione Sanità Brunello Brunetto chiediamo di impegnarsi fattivamente in commissione per favorire la riapertura del punto nascite. Al direttore dell’Asl 2 Marco Damonte Prioli chiediamo di verificare quali azioni tecniche mancano per riaprire il punto nascite".

"Il ruolo dei cittadini è fondamentale per questo chiediamo a tutti i cittadini di condividere questa campagna. Solo insieme possiamo ridare al DEA di Secondo Livello di Pietra Ligure un reparto fondamentale per tutto il ponente ligure, da Ventimiglia a Varazze" concludono dal comitato.