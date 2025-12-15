Recovery Fund e sanità di prossimità, Asl2 fa il punto col convegno "Talenti, Territori e Sviluppo del Pnrr"

Talenti, Territori E Sviluppo Del Pnrr

: ASL2 fa il punto sullo sviluppo dei territori e

valorizza i nuovi Infermieri di Famiglia e Comunità

Un momento di confronto istituzionale e professionale sul processo di trasformazione della sanità di prossimità con particolare attenzione al ruolo strategico dei professionisti sanitari e sociosanitari nella costruzione di una sanità sempre più vicina alla cittadinanza.

E' stato questo il punto centrale del convegno "Talenti, Territori e Sviluppo del PNRR", svoltosi nel nel pomeriggio di oggi (15 dicembre, ndr) presso la Sala Nassirya della Provincia di Savona e promosso da Asl2 nell’ambito delle attività di formazione e sviluppo organizzativo legate all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare sui risvolti pratici della riorganizzazione dell’assistenza territoriale previsto dal DM 77/2022.

Nel corso dell’evento è stata data ampia evidenza alle strategie regionali e aziendali per l’attuazione degli investimenti Pnrr in ambito sanitario, sottolineando l’importanza dell’integrazione tra ospedale e territorio, della continuità assistenziale e dello sviluppo di nuovi modelli organizzativi orientati alla presa in carico globale della persona.

In apertura dei lavori si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati agli infermieri che hanno completato il percorso post-base per lo sviluppo di competenze in Infermieristica di Famiglia e Comunità, in attuazione della DGR 172/2024. Un riconoscimento pubblico che ha voluto valorizzare il contributo di queste figure professionali, chiamate a svolgere un ruolo centrale nella promozione della salute, nella prevenzione e nella gestione dei bisogni assistenziali della popolazione.

I diversi interventi che si sono succeduti nel corso del pomeriggio hanno approfondito il quadro normativo e strategico di riferimento, illustrato le esperienze maturate nei distretti della ASL2 e presentato le prospettive di sviluppo della rete territoriale, anche in relazione al coinvolgimento delle professioni sanitarie, dei servizi riabilitativi e del terzo settore.

Particolare attenzione è stata dedicata alle esperienze locali dei Distretti sanitari della Bormida, dell’Albenganese, del Finalese e del Savonese, che hanno offerto una panoramica concreta delle azioni in corso per rafforzare la sanità di prossimità e rispondere in modo più efficace ai bisogni della cittadinanza.

Convegno che è stato anche momento di conferma dell’impegno di Asl2 nel valorizzare i professionisti, sviluppare competenze coerenti con i nuovi assetti organizzativi e accompagnare, in modo strutturato e condiviso, il cambiamento del sistema sanitario territoriale previsto dal PNRR.

«Sono particolarmente soddisfatta che il cuore dell’incontro sia stato rappresentato dalla cerimonia di consegna degli attestati agli infermieri che hanno completato il percorso post-base per lo sviluppo di competenze in Infermieristica di Famiglia e Comunità - ha commentato al termine dei lavori la Direttrice Socio Sanitaria dell'azienda sanitaria savonese, Monica Cirone - La premiazione ha sottolineato il valore simbolico di questa nuova figura professionale che rappresenta il modello di una sanità capace di incontrare i bisogni della cittadinanza direttamente nei territori, rafforzando il rapporto di fiducia con le persone».

«Il Pnrr rappresenta per l’Azienda uno strumento concreto di trasformazione del sistema sanitario. Le risorse che Asl2 sta utilizzando, in maniera tempestiva e puntuale, sono orientate a rafforzare strutture, servizi e modelli organizzativi, con l’obiettivo di rendere l’assistenza più vicina ai bisogni della cittadinanza. In questo percorso, la sinergia tra ospedale e territorio è un elemento imprescindibile per garantire continuità assistenziale, appropriatezza delle cure e una presa in carico efficace delle persone lungo tutto il percorso di cura» ha concluso il Direttore Generale di Asl2, dott. Michele Orlando.