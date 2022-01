Sospeso dalla carica di dg di Sca e accusato di peculato: fissato dal Gip l'interrogatorio di Massimo Parodi

Verrà interrogato mercoledì prossimo dal Gip Emilio Fois alla presenza del pm Massimiliano Bolla, Massimo Parodi, sospeso dalla carica di direttore generale della società Sca srl incaricata della gestione operativa del servizio idrico integrato dei Comuni di Alassio, Albenga, Garlenda, Laigueglia e Villanova d’Albenga.

Lo scorso 11 gennaio il personale dell’Aliquota Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Alassio aveva notificato una misura cautelare interdittiva con sospensione temporanea dal pubblico servizio e il provvedimento era stato emesso dal giudice per le indagini preliminari per l’imputazione provvisoria di peculato.

Infatti a seguito di accurate indagini, all'ex presidente del consiglio comunale di Alassio sarebbe stato contestato un utilizzo indebito e ripetuto, in circa 35 occasioni, per fini non leciti, di un’autovettura, una Fiat Panda, di servizio tecnico/operativo dell'azienda.

Il provvedimento, che ha una natura provvisoria e cautelare, era stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Savona dopo gli accertamenti effettuati in servizi di osservazione e controllo e nell'acquisizione di documenti, svolte dal Nucleo Operativo dei carabinieri della Compagnia di Alassio.

Successivamente bisognerà capire poi quale sarà la decisione della società in merito al sostituto di Parodi nell'anno di sospensione, se optare per un rimpiazzo o se invece Nei mesi scorsi peraltro non erano mancate le discussioni per la nomina dell'ex presidente del parlamentino alassino.