Auto ribaltata questa mattina a Calizzano. L'allarme è stato lanciato nei pressi della caserma dei carabinieri e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

L'occupante è uscito liberamente prima dell'arrivo dei soccorsi. In via precauzionale è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.