Savona, rissa da far west nella Darsena: calci e pugni tra giovani (VIDEO)

Una vera e propria rissa da far west quella che si è svolta ieri sera nella Darsena di Savona in via del Molo, traversa nei pressi di via Chiodo.

In un video che sta circolando sui social, pubblicato dall'ex assessore allo sport e consigliere comunale della Lega Maurizio Scaramuzza, si vedono una ventina di giovani prendersi a calci e pugni nei pressi di un'auto e nella via.

Una problematica quella dei tafferugli nella zona portuale che in più di un'occasione ha visto lamentarsi i residenti e gli esercenti soprattutto il venerdì e sabato sera.

Proprio nella serata di ieri, come avviene tutti i weekend, la squadra mobile e le volanti della polizia insieme ai cinofili della Questura di Genova, hanno svolto un servizio congiunto di prevenzione e controllo del territorio nella zona della Darsena con l’obiettivo di prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e nel corso dell’attività molti giovani sono stati identificati.

Tre di questi, anche grazie alle segnalazioni del fiuto dei cani antidroga, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e per questo sono stati segnalati alla Prefettura e un giovane è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di un coltellino con una lama di 6 cm che è stato sequestrato.

Il nuovo Questore Alessandra Simone nel suo discorso di insediamento aveva prestato particolare attenzione proprio ai giovani "che hanno perso i punti di riferimento e si sono trovati sballottati".