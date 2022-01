Savona, confronto tra Amministrazione, Questura e Prefettura dopo la rissa della Darsena: "Stringere coordinamento tra Polizia locale e di Stato"

Mentre continuano le indagini da parte degli inquirenti con la squadra mobile della polizia di Stato, intervenuta già nella sera del fatto pur non trovando più nessuno dei protagonisti, a Savona la rissa che ha movimentato il sabato sera della Darsena e il tema della sicurezza e dell'ordine pubblico sono sempre al centro del dibattito delle ultime ore tra amministrazione e Forze dell'Ordine.

Il sindaco Marco Russo e l’assessore alla Sicurezza Barbara Pasquali, come annunciato, si sono confrontati sia col Vicario del Prefetto, Salvatore Mottola di Amato, sia col neo questore Alessandra Simone per rappresentare l'urgenza di mettere in campo forme di controllo in varie zone del territorio, tra cui proprio l'area del porto.

In un incontro successivo avvenuto a Palazzo Sisto, il questore ha riferito delle iniziative già intraprese e di quelle ulteriori che verranno messe in campo nel breve, condividendo col primo cittadino la volontà di stringere ulteriormente il coordinamento tra Polizia Locale e Polizia di Stato.

“L'incontro avvenuto oggi col sindaco - dichiarazione il Questore Simone - è servito a confrontarci e studiare strategie comuni nell'interesse dei cittadini che non devono dubitare dell'impegno delle istituzioni nel trovare soluzioni concrete in un'ottica di 'prevenzione' e in accordo con la Prefettura”.

“Fatti di questo tipo - commentano il sindaco Russo e l'assessore Pasquali - oltre a provocare insicurezza nei residenti rischiano anche di rovinare il lavoro che molti pubblici esercizi stanno svolgendo in maniera egregia in Darsena contribuendo a dare lustro a quella parte della città”.

Nelle ore immediatamente successive all'episodio gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in più punti, soprattutto quelle delle zone di fuga da dove i protagonisti dell'accaduto avrebbero potuto allontanarsi, oltre ad aver raccolto le testimonianze dei presenti.

Stando alle prime ricostruzioni, la lite sembrerebbe essere legata comunque a motivi di viabilità: pare infatti che la rissa sia partita a causa della manovra errata di un'auto col rischio investire una persona.