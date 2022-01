Accertamenti Tari e Imu, a Carcare la minoranza promuove una "class action" per impugnare le cartelle errate

"Facendo seguito alle richieste pervenute da parte di numerosi cittadini, invitiamo tutti i carcaresi che hanno ricevuto gli avvisi di accertamento Tari o Imu da parte del Comune di Carcare per l’anno di riferimento 2016 a recarsi giovedì 20 gennaio 2021 alle ore 20,30 presso la SOMS di Carcare in Piazza Caravadossi allo scopo di aderire alla 'class action' ed impugnare tutte quelle cartelle che risultano essere errate". Così il Gruppo Consiliare di Opposizione “Impegno per Carcare”.